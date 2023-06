Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Unbekannte blockieren Straße mit Absperrungen

Greven (ots)

Die Polizei sucht Zeugen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zwischen Sonntag (28.05.2023), 20.00 Uhr, und Montag (29.05.2023), 09.00 Uhr, haben Unbekannte am Hansaring von einer Baustelle an mehreren Stellen die Absperrungen entfernt und damit die Fahrbahn blockiert. Die Baustelle liegt zwischen der Anschrift Hansaring 51 und der Einmündung Barkenstraße. Durch die Blockade wurde die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Fußgänger und Fahrradfahrer, erheblich gefährdet. Weiter stießen die Täter eine große Holzkabeltrommel auf die Fahrbahn. Zu einen Schaden ist es nicht gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455.

