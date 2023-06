POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfallflucht, grauer BMW beschädigt

Rheine (ots) - An Fronleichnam (08.06.23) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt auf dem Münsterlanddamm (B 481) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Bereich der Einmündung "Am Spieker" wurden insgesamt in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr 326 Verstöße festgestellt. Vier der Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie jetzt mit einem Fahrverbot, hohem Bußgeld und Punkten in der ...

