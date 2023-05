POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Autoscheibe eingeschlagen - wer kann Hinweise zu Unbekanntem geben?

Warendorf (ots) - Ein grau schwarzer VW Kombi ist am Samstag (29.04.2023) in Warendorf angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand zwischen Samstag (29.04.2023) 16.00 Uhr und Sonntag (30.04.2023) 01.30 Uhr auf einem Wohnmobilparkplatz an der Sassenberger Straße und wurde vorne rechts angefahren. Der Beteiligte flüchtete ohne die Polizei zu informieren. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

