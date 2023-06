Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, 15 E-Bikes aus Fahrradgeschäft gestohlen

Steinfurt-Borghorst (ots)

Unbekannte Täter haben aus einem Fahrradgeschäft an der Altenberger Straße insgesamt 15 E-Bikes gestohlen. In der Nacht zu Montag (12.06.23) wurde gegen 01.35 Uhr ein Alarm ausgelöst. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die sofort zum Tatort ausrückte. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, waren die Täter bereits geflohen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Verkaufsraum. Dort entwendeten sie die 15 E-Bikes im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Aufgrund der hohen Anzahl an gestohlenen Rädern, ist davon auszugehen, dass die Diebe ein größeres Fahrzeug, einen Transporter oder Lkw, zum Abtransport benutzten. Die Polizei leitete noch in der Nacht eine größer angelegte Fahndung nach den Tätern ein - jedoch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Steinfurt ermittelt nun zu dem schweren Diebstahl. Zeugen, die von der Tat etwas mitbekommen haben oder die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Telefon 02551/15-4115.

