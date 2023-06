Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Bäckerei

Rheine (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag (12.06.) in eine Bäckerei an der Elter Straße, in Höhe der Sandhövelstraße, eingestiegen. Die Täter hebelten zwischen Sonntag (11.06.), 17.30 Uhr und Montag (12.06.), 04.50 Uhr eine Tür zur Bäckerei auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Diese wurden von den Unbekannten durchsucht. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell