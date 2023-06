Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Zwei Diebstähle an der Industriestraße

Metelen (ots)

An der Industriestraße hat es am Freitag (09.06.) zwei Diebstähle gegeben. Zum einen brachen Unbekannte auf dem Grundstück eines Autohauses einen Münz-Automaten auf und zum anderen stiegen Unbekannte in ein Firmengebäude ein. Am Autohaus haben Unbekannte am Freitag (09.06.), in der Zeit von 19.00 bis 21.00 Uhr den Münz-Automaten für einen Staubsauger aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. An einem Waschanlagenautomaten versuchten die Täter ebenfalls den Münz-Automaten aufzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Über den Beuteschaden sowie die entstandenen Sachschäden können noch keine Angaben gemacht werden. Am Gebäude eines Baufachhandels an der Industriestraße schlugen die Unbekannten am Freitag (09.06.) gegen 00.19 Uhr ein Fenster ein und hebelten eine Seitentür auf, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Im Gebäude durchwühlten sie sämtliche Schränke. Die Unbekannten entwendeten einen Tresor, in dem sich Bargeld befand und einen Plattenwagen mit orangefarbenen Griffen. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zu den angegebenen Zeiten an der Industriestraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

