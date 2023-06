Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, 37-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neuenkirchen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist die Polizei am Donnerstag (08.06.) gegen 16.10 Uhr zur Straße Dorfbauerschaft gerufen worden. Ein 37-jähriger Wettringer fuhr ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Opel Corsa in Fahrtrichtung Wettringen. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr zunächst in den Grünstreifen und kollidierte dann mit einem Baum. Danach schleuderte das Auto erneut auf die Fahrbahn. Dabei wurden unter anderem der Motorblock und die Batterie aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Opel kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen bei rund 10.000 Euro.

