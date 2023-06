Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Cabrio gestohlen

Rheine (ots)

In Eschendorf haben unbekannte Täter einen VW Beetle Cabrio gestohlen. Der Wagen parkte an der Straße In der Lake. Das Kennzeichen des VW lautet ST-LC681. Der Wert des Wagens liegt im vierstelligen Bereich. Auffällig ist die Farbe des Beetle, er ist dunkelblaumetallic. Außerdem hat er eine Beule, die sich mittig auf der Motorhaube befindet. Die Bremssattel vorne und hinten sind neonfarbig. Der Beetle hat eine Anhängerkupplung, das Verdeck ist grau. Die Tatzeit liegt zwischen Montag (06.06.23), 12.00 Uhr, und Dienstag, (07.06.23), 11.00 Uhr. Das Auto ist zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell