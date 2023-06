Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, 23-Jähriger nachts ausgeraubt

Rheine (ots)

Ein 23-jähriger Rheinenser ist in der Nacht zu Freitag (09.06.23) gegen 02.00 Uhr ausgeraubt worden. Der junge Mann war auf dem Rückweg von einem Fest. Dabei wurde er von zwei unbekannten Personen angesprochen. Plötzlich bekam der 23-Jährige einen Schlag ins Gesicht, er verlor das Bewusstsein. Als er aufwachte - an der Thiestraße auf Höhe der Hausnummer 6 -, stellte er fest, dass seine Geldbörse, sein Schlüssel und sein Handy nicht mehr da waren. Er lief nach Hause und bemerkte dort, dass sein Auto, ein älterer blauer Opel Corsa, nicht mehr in der Einfahrt stand.

Der Wagen ist zur Fahndung ausgeschrieben worden. Das Kennzeichen lautet: ST-JA2000. Bei dem Straßenraub wurde der Rheinenser verletzt, er musste sich später in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei ermittelt zu diesem Raubdelikt. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben oder die Angaben zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

