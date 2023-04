Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Roller nach Diebstahl wieder aufgefunden

Altrip (ots)

In der Nacht von Dienstag (11.04.2023) auf Mittwoch (12.04.2023) wurde ein abgestelltes Kleinkraftrad in der Straße "Große Horststraße" durch unbekannte Täter entwendet. Der Eigentümer hat das entwendete Kleinkraftrad am gestrigen Morgen auf einem Spielplatz in der Emil-Nolde-Straße beschädigt wieder aufgefunden. Am Abend des 11.04.2023, gegen 21:15 Uhr, wurden Jugendliche bemerkt, wie diese einen Roller in der Albert-Schweitzer-Straße geschoben haben. Es dürfte sich hierbei um den entwendeten Roller gehandelt handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

