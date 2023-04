POL-PDLU: (Frankenthal) - Trunkenheit im Verkehr

Schifferstadt (ots) - Am 11.04.2023, zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr, wurde ein grauer, geparkter PKW in der Mühlstraße vermutlich beim Vorbeifahren eines unbekannten Fahrzeugs am vorderen Kotflügel gestreift. Es entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) ...

mehr