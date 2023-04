Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Schifferstadt (ots)

Am 10.04.2023, zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr, wurden aus einem unverschlossenen PKW in der Richard-Strauss-Straße Gegenstände, u.a. Schlüssel, entwendet. Ein Zeuge hatte gegen 23:00 Uhr drei Jugendliche im Bereich des Fahrzeugs wahrgenommen, welche sich den PKW genauer beobachtet hätten. Zeugen, die Hinweise zu dem Tathergang oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist daraufhin, das Fahrzeug auch bei einer nur kurzen Abwesenheit abzuschließen. Eröffnen Sie Tätern durch unverschlossene Fahrzeuge keine günstigen Tatgelegenheiten!

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell