Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchte Sachbeschädigung, zwei Trunkenheitsfahrten und Diebstahl von Fahrrad -Besitzer gesucht

Speyer (ots)

Am 12.04.2023 gegen 05:30 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei männliche Personen in der Wormser Landstraße, welche gegen einen Zigaretten-Automat traten. Die Männer entfernten sich anschließend mit einem E-Scooter und einem Fahrrad. In Höhe der einer Tankstelle kontrollierten die Beamten zwei Männer, die neben einem E-Scooter und einem Fahrrad standen. Beide rochen stark nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 21-jährige Besitzer des E-Scooters ergab 1,28 Promille. Der 37- jährige Mann stritt ab mit dem mitgeführten Fahrrad in Verbindung zu stehen und zeigte sich fortwährend aggressiv gegenüber den Beamten. Beide Männer wurden zur Dienststelle gebracht und eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde das Fahrrad sichergestellt und sucht nun seinen Besitzer. Es handelt es ich um ein Herren Trekkingrad, "Lakes Preload", 28 Zoll, blauer Rahmen mit hellblauer Schrift "Lakes", Schutzblech hinten.

Geschädigte oder Zeugen die Angaben zum Besitzer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

