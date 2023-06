POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Montag (12.06.) in eine Bäckerei an der Elter Straße, in Höhe der Sandhövelstraße, eingestiegen. Die Täter hebelten zwischen Sonntag (11.06.), 17.30 Uhr und Montag (12.06.), 04.50 Uhr eine Tür zur Bäckerei auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Diese wurden von den Unbekannten durchsucht. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie Bargeld in mittlerer ...

mehr