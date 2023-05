Wesel (ots) - Am Mittwoch gegen 08.00 Uhr kam es an der Einmündung Maaßenstraße / Südring zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 38-jähriger Radfahrer aus Xanten schwer verletzte. Eine 28-jährige Weselerin hatte zu diesem Zeitpunkt mit einem PKW die Maaßenstraße in Richtung Südring befahren. An der Einmündung wollte sie nach links auf den Hansaring abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links ...

mehr