POL-OG: Bühl - Kollision im Kreisverkehr

Bühl (ots)

Ein Unfall in einem Kreisverkehr hatte am frühen Mittwochnachmittag einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zur Folge. Ein Mercedes-Fahrer befuhr gegen 14:15 Uhr die Rheinstraße in Richtung Stadtmitte, als er nach bisherigen Erkenntnissen in einen Kreisverkehr auf der Höhe der Steinstraße eingefahren sein soll. Hierbei stieß er mit einer bereits im Kreisverkehr befindlichen VW-Fahrerin zusammen. Die 44-Jährige kam daraufhin nach rechts aus dem Kreisverkehr ab und kollidierte mit einem dortigen Verkehrszeichen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sich die Helfer hinzugezogener Abschleppunternehmen um diese kümmerten.

/xo

