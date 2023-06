Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Vier Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessungen

Rheine (ots)

An Fronleichnam (08.06.23) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt auf dem Münsterlanddamm (B 481) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Bereich der Einmündung "Am Spieker" wurden insgesamt in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr 326 Verstöße festgestellt. Vier der Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie jetzt mit einem Fahrverbot, hohem Bußgeld und Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg rechnen müssen. Zwei von ihnen wurden in der dortigen 70er-Zone sogar mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit gemessen. Ein Fahrer war mit 168 km/h unterwegs, ein zweiter mit 151 km/h. Beide Fahrer erwarten jetzt ein dreimonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld von 730 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Die Kreispolizei Steinfurt bittet in diesem Zusammenhang noch mal alle Autofahrer, sich an die zulässigen Geschwindigkeiten zu halten. Immer wieder ist zu schnelles Fahren Grund für teils schwere Verkehrsunfälle. Die Polizei wird deshalb auch in Zukunft im Kreis Steinfurt immer wieder an verschiedenen Stellen Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell