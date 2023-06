Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Einbruch in Einfamilienhaus, Schmuck und Bargeld gestohlen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag (05.06.2023), 11.00 Uhr, und Montag (12.06.2023), 12.00 Uhr, in ein Haus an der Industriestraße eingestiegen. Der Tatort liegt zwischen der B481 und der Straße Zur Albrocker Rampe. Die Täter machten sich zunächst an Fenstern im Erdgeschoss zu schaffen. Dann kletterten sie mit einer Leiter auf das Dach der angrenzenden Garage. Auch hier gingen sie ein Fenster an. So gelangten sie schließlich ins Haus. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Zum Wert der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell