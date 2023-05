Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruchsversuche in Kioske++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in den Stadtteilen Eversten und Bloherfelde in Oldenburg zu zwei Einbruchsversuchen in Kiosken. Nachdem die beiden männlichen und maskierten Täter die Glasscheibe der Eingangstür zerstörten, wurden sie von Zeugen beobachtet und an der weiteren Tatausübung gestört. Die Täter flüchteten mit Fahrrädern und ließen einen Rucksack mit Diebesgut zurück. Im anderen Fall ist versucht worden, das Schloss der Eingangstür aufzubohren. Bei der Betrachtung der Videoaufzeichnungen ist aufgrund der getragenen Bekleidung davon auszugehen, dass es sich um die gleichen Täter handelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0441/ 790-4115 entgegen.

