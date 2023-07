Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Täter nach versuchtem Raub in Hassel gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Erneut hat ein unbekannter Täter am späten Donnerstagabend, 27. Juli 2023, mit vorgehaltener Schusswaffe versucht, einen Kiosk in Hassel auszurauben. Vermummt betrat der Unbekannte gegen 23.10 Uhr den Verkaufsraum des Geschäfts an der Polsumer Straße und forderte den 27-jährigen Kassierer auf, die Kasse zu öffnen. Als der Angestellte sich weigerte, flüchtete der Täter ohne Beute zu Fuß in die Brennackerstraße.

Der Gesuchte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur und war bekleidet mit einem auffälligen orange-roten Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose, einer blauen Gesichtsmaske sowie schwarzen Schuhen. Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Bereits am Vortag hatte die Polizei Gelsenkirchen über zwei ähnliche Vorfälle berichtet. Die Pressemitteilung hierzu finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5568070.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell