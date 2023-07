Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein Auto in Schalke-Nord angezündet wurde, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Am frühen Donnerstagmorgen, 27. Juli 2023, gegen 1.30 Uhr, wurden Polizeibeamte zur Josefinenstraße gerufen. An der Kreuzung Josefinenstraße/Im Sundern brannte ein geparkter VW Golf. Die Einsatzkräfte konnten zunächst mit eigenen Kräften verhindern, dass der Brand sich ausweitete. Die eintreffende Feuerwehr löschte schließlich das brennende Fahrzeug. Eine 35-jährige Zeugin gab anschließend an, dass sie zur genannten Uhrzeit einen schwarz gekleideten Mann beobachtet hätte, der etwas unter das Auto geworfen habe. Anschließend habe es einen Knall gegeben und das Auto Feuer gefangen. Dann sei der Mann in Richtung der Straße Im Sundern weggerannt. Er war maximal 30 Jahre alt und trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover mit Kapuze auf dem Kopf.

Zeugen, die die Tat ebenfalls beobachtet haben oder die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 beim Kriminalkommissariat 11 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell