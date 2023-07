Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rücksichtsloses Fahrverhalten durch unbelehrbaren Fahrzeugführer

Gelsenkirchen (ots)

Eine Zivilstreife der Polizei wurde am Dienstag, 25. Juli 2023, gegen 22.45 Uhr in Erle auf der Kurt-Schumacher-Straße auf ein Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam. Die Beamten nahmen die Verfolgung in Fahrtrichtung Süden auf, nachdem der Fahrer die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte ignoriert hatte. Der verfolgte Audi überholte durch einen Spurwechsel weitere Verkehrsteilnehmer, die sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h hielten. Kurz nach dem Überqueren der Berliner Brücke reagierte der Raser auf die Anhaltezeichen der Beamten und verlangsamte sein Fahrzeug. Der 21-jährige Autofahrer und sein 20-jähriger Beifahrer zeigten sich keineswegs einsichtig und verhielten sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Während der Kontrolle näherten sich mehrere Familienangehörige der Fahrzeuginsassen und störten die Polizeimaßnahme. Durch hinzugerufene Polizeistreifen konnte die Situation beruhigt werden. Gegen einen Familienangehörigen wird nun wegen Beleidigung ermittelt. Das Auto sowie der Führerschein des 21-Jährigen wurden vor Ort sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Geschwindigkeitsüberschreitung eingeleitet.

