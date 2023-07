Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brennende Gartenlauben in Bismarck - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen in einem Fall von mutmaßlicher vorsätzlicher Brandstiftung am Sonntag, 23. Juli 2023, in Bismarck. Ein Gelsenkirchener hörte gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall in der Bickernstraße und sah zwei brennende Gartenlauben im Nahbereich. Er rief umgehend die Polizei und die Feuerwehr Gelsenkirchen übernahm die Löscharbeiten der leerstehenden Lauben. Für diesen Zeitraum wurde die Bickernstraße zwischen Kanalstraße und Sobbehof gesperrt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Wer etwas Ungewöhnliches rund um die genannte Uhrzeit und den Brandort beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 beim Kriminalkommissariat 11 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

