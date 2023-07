POL-GE: Widerstand gegen die Polizei nach Häuslicher Gewalt in GE-Hassel

Gelsenkirchen (ots) - Polizisten haben nach einer Ruhestörung am frühen Freitagmorgen, 21. Juli 2023, drei Gelsenkirchener in einem Mehrfamilienhaus in Horst in Gewahrsam genommen. Nachbarn hatten sich gegen 2 Uhr über Musik und einen lautstarken Streit aus einer Wohnung an der Sandstraße beschwert. Vor Ort trafen die Beamten auf die 19-jährige Wohnungsmieterin, die angab, eine Feier zu veranstalten und selbst ...

mehr