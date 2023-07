Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Trekkingrad aufgefunden - Besitzer/in gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Emsbüren (ots)

Am 9. Juli, in den frühen Morgenstunden, wurde im Rahmen der Aufnahme zu dem Einbruch in dem Kiosk in der Straße "Markt" in Emsbüren das abgebildete unverschlossene Trekkingrad sichergestellt. Auffällig ist der Anhänger an dem Fahrradschlüssel. Die Polizei sucht den Besitzer des Fahrrades oder eine Person, die den Besitzer kennt. Dieser oder diese möge sich bitte mit der Polizei in Emsbüren in Verbindung setzen (05903-703190).

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell