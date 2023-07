Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Müll bei Pressvorgang in Brand geraten

Herzlake (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gestern gegen 13.40 Uhr die Ladefläche eines mit Sperrmüll beladenen Müll-Transport-Fahrzeuges in Brand. Beim Beladen und anschließenden betätigen der Presse in der Straße Am Brink kam es aus dem Laderaum zu einer Feuer- und Rauchentwicklung. Der Müll konnte durch den Fahrer rechtzeitig auf die Straße abgeladen und so durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Schaden ist glücklicherweise durch das schnelle Abladen und zeitnahe Löschen des Feuers nicht entstanden.

