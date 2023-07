POL-EL: Lünne - Maschinenhalle in Brand geraten - Schaden wird auf 400.000 bis 450.000 Euro geschätzt

Lingen (ots) - Am 6. Juli zwischen 7.10 Uhr und 17.40 Uhr wurde ein in der Straße Am Wall-Süd in der 1. Etage des dortigen Parkhauses abgestellter schwarzer VW Fox durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken Außenspiegel beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen ...

