Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugen gesucht

Bawinkel (ots)

Innerhalb der letzten drei Wochen kam es in Bawinkel zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Dabei wurden u.a. die Sporthalle in der "Schulstraße", Bushaltehäuschen in der "Kirchstraße" Gerätehaus in der Straße "Am Sportplatz", Gerätehaus bei der Skateranlage in der Straße "Meisenweg", Bushaltestelle in der Straße "Bramweg" und eine Garage in der Straße "Bramweg" mit verschiedensten Zeichen und Bilder beschmiert (siehe Bilder). Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Die genaue Schadenshöhe kann bislang noch nicht abgeschätzt werden. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

