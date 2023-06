Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht in der Rutesheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Mittwoch (21.06.2023) gegen 13.00 Uhr in der Rutesheimer Straße in Renningen eine Unfallflucht beobachtet haben. Eine 31 Jahre alte Fahrradfahrerin war in der Rutesheimer Straße in Richtung der Industriestraße unterwegs. Zeitgleich wollte ein PKW-Lenker von der Industriestraße in die Rutesheimer Straße abbiegen. Mutmaßlich übersah dieser die Radfahrerin und nahm ihr in der Folge die Vorfahrt, so dass es zu einem Zusammenstoß kann. Die 31-Jährige stürzte in der Folge auf die Straße. Der Fahrer des PKW, es soll sich um ein graues Auto, eventuell einen Opel Corsa, gehandelt haben, hielt an und stieg aus. Er erkundigte sich nach dem Wohlergehen der Frau und als diese mitteilte, dass es ihr gut gehe, fuhr er davon. Der Mann soll zwischen 28 und 35 Jahre alt gewesen sein, hat schwarze Haar und trug ein schwarzes T-Shirt. Die Frau stellte letztlich fest, dass ihr Fahrrad durch den Unfall beschädigt wurde und wandte sich an die Polizei.

