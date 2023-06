Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kornwestheim: 20-Jähriger nach Schüssen auf Fahrzeug in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund persönlicher Streitigkeiten hat ein 20-Jähriger am Montag (19.06.2023) gegen 01:00 Uhr im Weißenfelser Ring in Kornwestheim mehrere Schüsse mit einer Luftdruckwaffe auf das Fahrzeug eines 31-Jährigen abgegeben. Dieser war gerade im Begriff, mit seinem Pkw Smart wegzufahren, als der Tatverdächtige sich ihm in den Weg stellte und einen Schuss auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs abgab. Durch den Schuss kam es zur Beschädigung der Scheibe, das Projektil drang jedoch nicht in den Fahrgastraum des Smart ein. Nach einem kurzen Streitgespräch fuhr der 31-Jährige weg. Der 20-Jährige schoss daraufhin noch mindestens drei Mal auf die Heckscheibe des Fahrzeugs, wobei drei Projektile die Scheibe durchschlugen und in den Fahrzeuginnenraum gelangten. Der 31-Jährige wurde nicht getroffen und nicht verletzt. Er verständigte die Polizei, die den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift festnehmen konnte. Die von ihm verwendete Waffe wurde in der Folge auf einem benachbarten Gartengrundstück aufgefunden und beschlagnahmt. Im Rahmen einer auf freiwilliger Basis durchgeführten Durchsuchung der Wohnung wurden u.a. etwa 150 Gramm Haschisch aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen den Tatverdächtigen. Er wurde am Montag (19.06.2023) einer Haftrichterin beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt, die den Haftbefehl erließ, in Vollzug setzte und den 20-jährigen Deutschen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

