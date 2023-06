Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbrüche in Fahrzeuge und ein Restaurant

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (21.06.2023) zogen noch unbekannte Täter im Ludwigsburger Osten durch die Bührerstraße, die Königinallee, den Schlösslesweg und die Fuchshofstraße und verübten mehrere Einbrüche. In der Bührerstraße brachen sie einen Renault Master auf und stahlen eine leere Laptoptasche daraus. In der Königinallee verschafften sie sich, indem sie die rechte hintere Scheibe einschlugen, Zugang ins Innere eines Sprinters, aus dem sie anschließend mehrere Arbeitsmaschinen eines Bauunternehmens entwendete. Außerdem dürften dieselben Täter auch für den Aufbruch eines Chevrolet im Schlösslesweg verantwortlich sein, aus dem eine Aktentasche gestohlen wurde, die später wieder aufgefunden werden konnte. Letztlich stellte der Betreiber eines Restaurants in der Fuchshofstraße am Mittwochmorgen ebenfalls einen Einbruch in seine Gaststätte fest. Mutmaßlich dürften die Täter jedoch nichts gestohlen haben. Der entstandene Gesamtsachschaden sowie der Wert des Diebesguts stehen derzeit noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Oststadt zu melden.

