Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Unfallflucht auf der B 27

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Motorradfahrer, der am Dienstag (20.06.2023) gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 27 auf Höhe der Katharinenstraße in Eglosheim in einen Unfall verwickelt war und die Flucht ergriff. Der Unbekannte, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war, touchiert beim Spurwechsel von links nach rechts den VW einer 30-Jährigen. In der Folge platzte ein Reifen des PKW und die Stoßstange wurde beschädigt. Der Unbekannte richtete wohl noch seinen Blick auf den Schaden am VW und setzte seine Fahrt anschließend jedoch unbeirrt fort. Bei dem Motorrad soll es sich um eine Enduro mit gelben Federbeinen gehandelt haben. Der Fahrer trug eine kurze, schwarze Hose. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

