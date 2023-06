POL-LB: Sersheim: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Dienstag (20.06.2023) zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Entengasse in Besigheim am Fahrbahnrand geparkten Toyota Kastenwagen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, ...

