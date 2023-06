POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht - gleich zwei Fahrzeuge beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Dienstag (20.06.2023) gegen 07.40 Uhr in der Friedhofstraße in Leonberg eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein 41 Jahre alter Mann saß in seinem in Fahrtrichtung Brennerstraße am Fahrbahnrand geparkten Nissan, als ein bislang unbekannter PKW-Lenker in gleiche Richtung an ihm vorbeifahren ...

mehr