Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in der Friedhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Dienstag (20.06.2023) gegen 07.40 Uhr in der Friedhofstraße in Leonberg eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein 41 Jahre alter Mann saß in seinem in Fahrtrichtung Brennerstraße am Fahrbahnrand geparkten Nissan, als ein bislang unbekannter PKW-Lenker in gleiche Richtung an ihm vorbeifahren wollte. Dem Unbekannten kam ein Bus entgegen, worauf er seinen PKW nach rechts zog und vermutlich infolgedessen gegen den Nissan des 41-Jährigen stieß. Ohne sich um den hinterlassenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte, der mutmaßlich einen silbernen Peugeot mit Leonberger Kennzeichen (LEO-) lenkte, weiter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell