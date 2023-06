Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Dienstag (20.60.2023) gegen 19.45 Uhr in der Eichendorffstraße in Ehningen zu einem Unfall, bei dem eine 21-jährige Frau verletzt wurde und ein Sachschaden von insgesamt etwa 17.000 Euro entstand. Die 21-Jährige befuhr die Eichendorffstraße in Richtung der Maurener Straße, wobei sie aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten Opel prallte. In der Folge überschlug sich der Ford der jungen Fahrerin und blieb auf dem Dach liegen. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen geparkten Skoda und dieser wiederum auf einen Dacia aufgeschoben. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Ford und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

