Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Raub - Kriminalpolizei ermittelt

Ratzeburg (ots)

06. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 05.01.2023 - Ahrensburg

Gestern Abend (05.01.2023) versuchten in der Friedensallee in Ahrensburg zwei unbekannte Männer im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr bis 19.40 Uhr einem 48-jährigen Mann unter Vorhalt eines Messers auszurauben.

Der Ahrensburger war mit seinem angeleinten Hund auf dem parallel zur Friedensallee verlaufenden Sandweg, aus Richtung Mühlenredder kommend in Richtung Stormarnstraße, unterwegs. In Höhe der Baustelle zum neuen Parkhaus kamen ihm zwei Unbekannte, ebenfalls mit Hund, entgegen. Nachdem sich die Hunde anbellten, wollte der Ahrensburger der Situation ein Ende setzten und seinen Hund wegziehen, dabei rutschte der in den angrenzenden Wassergraben.

Noch während er sich darin befand, kamen beide Männer auf ihn zu und forderten Geld. Zum Nachdruck wurde er von einem der Unbekannten mit einem Messer bedroht, der andere Mann ließ seinen mitgeführten Hund (vermut. Bullterrier) in seine Richtung bellen.

Es gelang dem 48-Jährigen sich mit Hilfe eines im Graben liegenden Stockes daraus zu befreien. Die beiden Tatverdächtigen ließen sodann vom Geschädigten ab und ergriffen die Flucht in Richtung Mühlenredder.

Verletzt wurde der Ahrensburger dabei nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Die Täter werden beschrieben als ca. 170 cm - 175 cm groß. Eine Person trug eine schwarze, dicke Jacke mit einem weißen Nike-Logo auf der Brust. Bei dem mitgeführten Hund soll es sich um einen ausgewachsenen, schwarzen Bullterrier gehandelt haben, markant sei ein weißer Fleck auf dem Kopf. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell