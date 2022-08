POL-WL: Informationsabend zum Thema Cybergrooming

Neu Wulmstorf (ots) - Pkw-Aufbrüche In der Nacht zu Sonntag, 21.08.22, sind in Neu Wulmstorf zwei Pkw von Unbekannten aufgebrochen worden. In der Straße Auering schlugen die Täter die Seitenscheibe eines Mercedes ein und entwendeten ein Portemonnaie. Der Schaden: Rund 600 Euro. In der Bahnhofstraße traf es einen Hyundai. Auch dort wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und und eine Brieftasche mit etwas Bargeld und ...

