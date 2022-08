Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw-Aufbrüche ++ Winsen - Unfall löste Kettenreaktion aus

Neu Wulmstorf (ots)

Pkw-Aufbrüche

In der Nacht zu Sonntag, 21.08.22, sind in Neu Wulmstorf zwei Pkw von Unbekannten aufgebrochen worden. In der Straße Auering schlugen die Täter die Seitenscheibe eines Mercedes ein und entwendeten ein Portemonnaie. Der Schaden: Rund 600 Euro.

In der Bahnhofstraße traf es einen Hyundai. Auch dort wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und und eine Brieftasche mit etwas Bargeld und zahlreichen Papieren gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Telefon 040 33441990.

Winsen - Unfall löste Kettenreaktion aus

Im Parkdeck am Schloßring kam es am Sonntag, 21.08.22, zu einem Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Gegen 12 Uhr wollte ein 75-jähriger Mann mit seinem Audi in eine Parklücke einfahren. Dabei stieß er mit dem Wagen gegen ein rechts danebenstehendes Motorrad. Die Suzuki kippte um und fiel gegen ein Yamaha-Motorrad. Das wiederum kippte ebenfalls auf die Seite und beschädigte einen Mercedes. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell