POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 19.08.22, 12:00 Uhr bis Sonntag, 21.08.22, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Der Polizei wird durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer am Sonntag, 21.08.22 gegen 00:50 Uhr ein unbeleuchteter Pkw mitgeteilt. Das Fahrzeug kann fahrend angetroffen werden. Während der Kontrolle stellt sich dann heraus, dass die 19-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Buchholz - Brand einer Holzhütte/Ferienunterkunft

Am Samstag, 20.08.22, 18:50 Uhr wird der Polizei der Brand einer als Ferienwohnung dienenden ca. 25 qm großen Holzhütte in der Straße Haskaterstieg gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei brennt es im Bereich der Außenfassade der Holzhütte. Die Feuerwehr kann den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Innenräume der aktuell unbewohnten Holzhütte sind zwar nicht unmittelbar brandbetroffen, jedoch durch den Löschwassereinsatz nicht mehr bewohnbar. Personenschaden ist nicht entstanden. Der Brandort ist vor Ort beschlagnahmt worden. Aussagen zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch den Zentralen Kriminaldienst geführt.

Seevetal - Meckelfeld - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am 19.08.2022 im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr wurde in Meckelfeld, auf den Parkplätzen vor dem Haus der Mattenmoorstraße 1 ein schwarzer VW Golf erheblich beschädigt. Ein Unbekannter touchierte offenbar beim Ein-/Ausparken den Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105-6200.

Winsen (Luhe) OT Borstel - Bargeld aus Geldkassette eines SB-Hofladens entwendet

Am Freitag, gegen 14:00 Uhr, kommt es zu einem Diebstahl von Bargeld an einem SB-Hofladen in Winsen (Luhe) im Ortsteil Borstel. Hier wird durch einen männlichen Täter aus der dort befindlichen Geldkassette das darin befindliche Bargeld entwendet. Anschließend entfernt sich der Täter zu Fuß. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen (Luhe) zu melden, Tel.-Nr. 04171-7960.

Stelle - Auto beschädigt und weggefahren

Am Freitag, zwischen 19:05 Uhr bis 19:50 Uhr, wurde der Pkw VW Tiguan der Geschädigten, welcher auf dem Parkplatz des Freibads Stelle geparkt war, durch einen anderen Pkw beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Winsen (Luhe) , Tel.-Nr. 04171-7960 zu melden.

Winsen (Luhe) - Betrugsanruf mit gutem Ausgang

Im Zeitraum 17.08.22, 15:00 Uhr, bis 18.08.22, 13:00 Uhr, erhielt eine ältere Winsener Bürgerin mehrere betrügerische Anrufe einer männlichen Person, welcher sich als Kriminalpolizist ausgab. Hier wurde die Frau angewiesen 7000,00 Euro von ihrem Konto abzuheben und mit nach Hause zu nehmen. Zum Glück konnte dieser Betrugsversuch durch eine Mitarbeiterin der Bank erkannt werden, so dass es nicht zur Geldauszahlung kam. Hinweise zum Anrufer konnten nicht gegeben werden. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei solchen Anrufen um Betrugsversuche handelt und solche Anrufe in keinem Fall durch die Polizei durchgeführt werden. Sollten sie solche Anrufe erhalten melden sie sich bei der Polizei und teilen den Sachverhalt mit.

Winsen (Luhe) - "Gestrandet" am Bahnhof in Winsen (Luhe) Am Samstag dem 20.08.22, gegen 01:45 Uhr, mussten ca. 120 Bahnreisende am Winsener Bahnhof ausharren, da der erwartete Schienenersatzverkehr ausgefallen war. Erst nach über 4 Stunden konnten die Bahnreisenden ihren Weg fortsetzen. Während der Wartezeit wurden die Bahnreisenden durch die Bundespolizei und Beamten des PK Winsen (Luhe) betreut.

Egestorf OT Döhle - Kutscherin schwer verletzt

Am Samstag dem 20.08.22 kam es in der Ortschaft Döhle zu einem tragischen Unfall einer Kutscherin mit ihrem Gespann. Aus unbekannter Ursache gingen die beiden Ponys der Kutsche durch und die Kutsche überschlug sich kurze Zeit später. Hierdurch wurde die Kutscherin schwer verletzt und zur weitergehenden Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg verbracht.

Drage - Körperverletzung auf Veranstaltung

In der Nacht des 20.08.22, gegen 23:57 Uhr, kommt es im Rahmen der Veranstaltung "Elbe brennt" in Drage zu einer Körperverletzung eines jungen Mannes. Anstelle zu feiern, schlagen und treten vermutlich insgesamt 3 männliche Personen auf einen jungen Mann im Bereich einer dortigen Imbissbude ein und verletzten diesen. Durch einen unbekannten männlichen Anrufer wird der Vorfall der Polizei gemeldet. Das männliche Opfer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Zeugen als auch der unbekannte Meldende werden gebeten sich bei der Polizei Winsen (Luhe) oder der Polizeistation Marschacht zu melden.

Winsen (Luhe) - Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Am frühen Sonntagmorgen dem 21.08.22, gegen 02:20 Uhr, wird die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Winsen (Luhe) gerufen. Eine männliche Person sei mit einem E-Scooter gestürzt. Als die Polizeibeamten eintrafen konnte beim alleinbeteiligten Unfallfahrer ein zu hoher Atemalkoholwert festgestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Stelle - Stromschlag bei Arbeiten am Gleisbett

Am 21.08.22, gegen 09:30 Uhr, wurden bei Arbeiten an einer Bahnoberleitung in Stelle drei Gleisbauarbeiter durch einen Stromschlag leicht verletzt. Alle verletzten Mitarbeiter wurden ins Krankenhaus verbracht. Die Aufnahme erfolgte durch die Bundespolizei.

