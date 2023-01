Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: schwerverletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots)

05. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 04.01.2023 - Reinfeld

Gestern Früh (04.01.2023) ist es im Kreuzungsbereich der B 75, Lübecker Chaussee in Reinfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw eine 47-jährige Fußgängerin erfasst hat, die sich in der Folge schwere Verletzungen zugezogen hatte.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen beabsichtigte eine 49-Jährige mit ihrem Pkw von der Straße Am Zuschlag kommend nach links in die Lübecker Chaussee in Richtung Stubbendorf einzubiegen und wartete an der dortigen Ampel.

Als die Ampel gegen 07.45 Uhr auf "grün" sprang fuhr der VW Golf an und erfasste die 47-jährige Fußgängerin, die ebenfalls bei grüner Ampel die Fahrbahn der Lübecker Chaussee in Richtung Krögerkoppel querte.

Dabei zog sich die aus Bad Oldesloe stammende 47-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die VW-Fahrerin aus Nordstormarn blieb unverletzt.

