POL-WOB: Unbekannter verrichtet Notdurft vor Kirchentür - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Vorsfelde, Meinstraße 17.04.2023, 21.55 Uhr Am Montagabend überfielen ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Börde und ein 19 Jahre alter Mann aus Wolfsburg zwei Verkäuferinnen eines Einzelhandelsgeschäftes in der Meinstraße in Vorsfelde mit Messern und flüchteten mit der erlangten Beute. Die Verkäuferinnen wurden nicht verletzt. Ein ...

