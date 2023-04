POL-WOB: Polizei sucht Besitzer zu Fahrrädern

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Porschestraße 18.04.2023, 01:30 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum Dienstag ein PKW auf dem Gelände eines Autohauses in der Helmstedter Porschestraße in Vollbrand. Aufmerksame Zeugen bemerkten die Flammen und alarmierten daraufhin die Polizei, welche gemeinsam mit der Feuerwehr kurze Zeit später am Brandort erschien. Die Kameraden der Feuerwehr konnten das Feuer ...

mehr