POL-LB: Sersheim: Audi-Fahrer flüchtet nach Unfall

Ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag (20.06.2023) gegen 23.00 Uhr in der Breslauer Straße in Sersheim ereignete. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer stieß aus noch unbekannter Ursache mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Ford zusammen. Eine Anwohnerin alarmierte hierauf die Polizei. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz vor Ort eintraf, stellte diese zwar den Audi fest, allerdings hatte sich der Fahrer aus dem Staub gemacht. Im Innern des Fahrzeugs entdeckten die Beamtin und ihr Kollege leere Alkoholflaschen. Eine polizeiliche Fahndung führte nicht zu Feststellung des möglichen Tatverdächtigen. Der Audi wurde im weiteren Verlauf abgeschleppt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers zum Unfallzeitpunkt dauern derzeit noch an.

