Polizei Dortmund

POL-DO: Mann bedrohte Polizei in Kirchlinde mit einem Messer

Dortmund (ots)

Mit einem Messer bedrohte ein 40-jähriger Mann in der Nacht zu Samstag (3.9.2022) an der Revierstraße in Kirchlinde die Polizei. Das Ordnungsamt der Stadt Dortmund wies den Dortmunder später in eine Psychiatrie ein.

Kurz nach ein Uhr fiel der verwirrt wirkende Mann einer Passantin auf. Im Bereich Bärenbruch / Revierstraße lief der zunächst Unbekannte über einen Parkplatz. An einem Gebäude ertönte eine Alarmanlage.

Als der Mann das erste Streifenteam entdeckte, forderte er die Einsatzkräfte auf, näher zu kommen. Dabei hielt er ein Messer in einer Hand und richtete dies dabei auch gegen die Polizisten.

Die Polizisten zogen ihre Dienstwaffen, richteten diese gegen den Mann und forderten ihn auf, dass Messer abzulegen. Dieser Aufforderung kam der 40-Jährige nach. Er zog sich in einen Innenhof zurück.

Dort führte er eine Hand zum Hosenbund und zog einen aus Metall bestehenden, in der Dunkelheit jedoch nicht genau erkennbaren Gegenstand hervor. Der Ablauf wirkte so, als würde der Mann zu einer Schusswaffe greifen.

Das Streifenteam forderte zur Unterstützung weitere Kräfte an.

Schließlich setzt sich der Mann auf eine Treppe, wo er festgenommen werden konnte. Dabei erlitt er Schürfwunden. Die Polizei stellte ein Klappmesser sowie eine Kupferstange mit Wasserhahn sicher.

Das Ordnungsamt der Stadt Dortmund erkannte eine Fremd- und Eigengefährdung und wies den Mann in eine Psychiatrie ein.

