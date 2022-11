Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksame Zeugen bemerken einen Diebstahl aus einem Auto - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1220

Zwei Zeugen meldeten der Polizei Dortmund einen Diebstahl aus einem Auto in der Nacht zu Sonntag (5. November). Kurz darauf erfolgte die Festnahme eines mutmaßlichen Tatverdächtigen.

Gegen 2.25 Uhr bemerkten zwei Dortmunder den Diebstahl aus einem Pkw an der Rosa-Buchthal-Straße in der Dortmunder Innenstadt. Zwei unbekannte Männer machten sich an einem Auto zu schaffen und flüchteten anschließend in Richtung Norden mit ihrer Tatbeute: drei Werkzeugkoffer.

Dank der Zeugenhinweise und der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die alarmierten Polizeibeamten einen Tatverdächtigen (35, ohne festen Wohnsitz) fest. Bei ihm fanden sie auch ebenfalls einen Teil der Tatbeute.

Der zweite unbekannte Täter war circa 170-180 cm groß, circa 20-45 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Er trug eine rote Stofftasche.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sollten Sie Hinweise zu dem weiteren Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

Hinweis für Medienvertreter: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell