Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Reichshof / Gummersbach (ots)

Zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten sind der Polizei am Freitag (29. Juli) gemeldet worden. Einer der Automaten steht an der Schönenbacher Straße in Reichshof-Schönenbach. Hier durchtrennten die Täter zunächst zwischen dem 21. und dem 29. Juli vermutlich mit einem Winkelschleifer einen massiven Metallriegel. Anschließend konnten sie den Automaten aufhebeln und entkamen mit Zigaretten und Bargeld.

Auf gleiche Art und Weise versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag einen Automaten an der Dieringhauser Straße in Gummersbach-Dieringhausen aufzubrechen. Zwar konnten die Täter auch hier den Metallriegel durchtrennen, scheiterten aber bei dem Versuch, den Automaten anschließend aufzuhebeln. Vorgefundenen Blutspuren deuten darauf hin, dass sich einer der Täter dabei verletzt haben dürfte.

Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

