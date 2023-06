POL-LB: Sindelfingen: Mercedes beschädigt - 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Motorradfahrer, der am Dienstag (20.06.2023) gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 27 auf Höhe der Katharinenstraße in Eglosheim in einen Unfall verwickelt war und die Flucht ergriff. Der Unbekannte, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war, touchiert beim Spurwechsel von links nach rechts den VW einer 30-Jährigen. In der Folge ...

