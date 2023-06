Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Schulzentrums

Ludwigsburg (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt der Polizeiposten Holzgerlingen gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Mittwoch (21.06.2023) zwischen 07.10 Uhr und 07.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Schulzentrums in der Berkenstraße in Holzgerlingen unterwegs war. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unbekannte den hinteren, rechten Bereich eines abgestellten Ford. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

