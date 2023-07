Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230712 - 0823 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Mann droht mit Küchenmesser

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen gegen bedrohte 54-jähriger Mann einen 28-jährigen Vorbeikommenden aus Flörsheim in der Kaiserstraße ohne erkennbaren Grund mit einem Küchenmesser. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den 54-jährigen Aggressor fest und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen ihn ein. Das Küchenmesser, dessen sich der Festgenommene vor der Festnahme entledigt hatte, fanden die aufmerksamen Beamten in einer Mülltonne in der Taunusstraße auf und stellten es sicher.

Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß, da keine Haftgründe vorlagen.

